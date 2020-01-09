закрыть
9 января 2020, четверг, 21:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Sky: Офис премьера Британии изучает сообщения, что украинский самолет сбила ракета

  • 9.01.2020, 20:38
  • 1,033
Sky: Офис премьера Британии изучает сообщения, что украинский самолет сбила ракета

Британские эксперты проверяют эту версию.

В Офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Даунинг-стрит – говорят о том, что британские эксперты изучают "очень тревожные" сообщения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране сбили ракетой, сообщает zn.ua со ссылкой на британский телеканал SkyNews.

Так Офис Джонсона отреагировал на предположения секретарь Совета безопасности Украины Алексея Данилова, который сказал, что самолет, возможно, был сбит ракетой.

Президент США Дональд Трамп также сказал, что чувствует, что с самолетом произошло что-то "очень ужасное" и что "кто-то мог ошибиться".

Перед этим журнал Newsweek и телеканал CBS сообщили о том, что самолет "МАУ", вероятно, был сбит зенитной ракетной системой Ирана.


популярное за неделю

Мнение

Игра в тридцать одно
Игра в тридцать одно Ирина Халип
Оккупанты или идиоты?
Оккупанты или идиоты? Светлана Калинкина
Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич