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В Австралии расширяются лесные пожары

  • 9.01.2020, 20:44
В Австралии расширяются лесные пожары

Власти австралийского штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

На южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спасатели сообщили, что в ближайшие 12-36 часов в штате Виктория ожидается "очень опасная и динамичная ситуация". Власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

Несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.


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