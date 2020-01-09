В Австралии расширяются лесные пожары 9.01.2020, 20:44

Власти австралийского штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

На южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спасатели сообщили, что в ближайшие 12-36 часов в штате Виктория ожидается "очень опасная и динамичная ситуация". Власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

Несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.