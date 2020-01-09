Зеленский поговорил с Роухани
- 9.01.2020, 20:55
Правитель Ирана пообещал предоставить все данные по крушению Boeing.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 января, провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, сообщает korrespondent.net.
Украинский президент выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.
Зеленский отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.
"Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события", - отметил он.
Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Роухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным.