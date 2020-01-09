Поляки задержали одну из самых крупных партий контрабанды белорусских сигарет 6 9.01.2020, 21:03

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Ее общая стоимость оценивается на сумму около 1,5 млн евро.

Польские таможенники задержали одну из самых больших партий контрабанды белорусских сигарет. Её общая стоимость оценивается на сумму около 1,5 млн евро.

Как информируют польские налоговики, контрабандный груз обнаружили на белорусско-польской границе. Из пункта пропуска "Козловичи" на польскую сторону приехал грузовик. Его решено было досконально проверить и с помощью сканера удалось найти контрабанду: нелегальный товар был спрятан в другом грузе.

Из тайника вытащили более 432 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. В отношении водителя, гражданина Польши, возбудили уголовное дело. Мужчина свою вину не признаёт. Его автомобиль и груз задержаны.