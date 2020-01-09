Как священник объяснил судье, чем хорош лозунг «Жыве Беларусь!» 6 9.01.2020, 21:39

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Отец Викентий

Отец Викентий принимал участие в акции против интеграции с РФ.

Отца Викентия (Виктора Ковалькова) 9 января судили в суде Ленинского района Минска за участие в акции против углубления интеграции с Россией.

Судья Алексей Кисляк спросил, известно ли было Ковалькову о том, что митинг несанкционированный.

– Я являюсь священником и прихожу проповедовать там, где есть люди, – приводит ответ отца Викентия правозащитный центр «Весна».

– Вы выкрикивали лозунги? – спросил судья.

– Ну да, «Жыве Беларусь!» – что тут плохого? В гимне же написано «Вечна жыві і квітней Беларусь».

Свидетель-омоновец Владимир Шейко подтвердил, что у Ковалькова был громкоговоритель и что тот выкрикивал лозунги. Отца Викентия оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей).