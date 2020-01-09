Саудовская Аравия снизит цены на нефть для стран Европы 3 9.01.2020, 21:45

Цены будут снижены уже в следующем месяце.

Саудовская Аравия в феврале существенно снизит цены на все сорта нефти, экспортируемые в страны Европы. Об этом сообщает interfax.com со ссылкой на данные государственной компании Saudi Aramco в четверг, 9 января.

"Для покупателей из стран Северо-Западной Европы саудовская нефть подешевеет в следующем месяце на $1,6-2,5 за баррель, из Средиземноморья – на $2,5-3,5 за баррель", – говорится в сообщении.

Вместе с тем для американских клиентов стоимость практически всех сортов выросла на $0,2 за баррель. Исключением является марка Arab Extra Light, цена которой не изменится.

Накануне цены на нефть резко снизились на неожиданном росте запасов сырья в США. Также на динамику цен повлияло выступление президента США Дональда Трампа, который исключил дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.