В ЦСКА Илью Шкурина приветствовали по-белорусски

В ЦСКА Илью Шкурина приветствовали по-белорусски1
- 9.01.2020, 22:54
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Главным тренером ЦСКА является белорусский тренер Виктор Гончаренко.
Московский футбольный клуб ЦСКА официально объявил о подписании контракта с белорусским нападающим, 20-летним Ильей Шкуриным. Контракт рассчитан на 4,5 года.
В Twitter российского клуба футболиста приветствовали по-белорусски: Сардэчна запрашаем!
Шкурин — лучший бомбардир белорусского чемпионата 2019 года — 19 голов. Он выступал за столичный "Энергетик-БГУ", играл за сборную Беларуси. Сайт армейцев отмечает, что последним клубом Ильи было брестское "Динамо". Таким образом, подтверждается информация, что он был выкуплен динамовцами у "Энергетика-БГУ". Однако форвард не успел поиграть за "Динамо", сразу же был продан российскому клубу (по неофициальной информации, за 500 тысяч евро).
Главным тренером ЦСКА является белорусский тренер Виктор Гончаренко.
⚡ Илья, ты дома! 🔴🔵#ЦСКА подписал 4,5-летний контракт с белорусским нападающим Ильёй Шкуриным. Сардэчна запрашаем! 🇧🇾— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 9 stycznia 2020
📰 https://t.co/oQ48N37xxu pic.twitter.com/lQuPXeZeI0