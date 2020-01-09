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В ЦСКА Илью Шкурина приветствовали по-белорусски

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  • 9.01.2020, 22:54
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В ЦСКА Илью Шкурина приветствовали по-белорусски
Илья Шкурин
фото: pfc-cska.com

Главным тренером ЦСКА является белорусский тренер Виктор Гончаренко.

Московский футбольный клуб ЦСКА официально объявил о подписании контракта с белорусским нападающим, 20-летним Ильей Шкуриным. Контракт рассчитан на 4,5 года.

В Twitter российского клуба футболиста приветствовали по-белорусски: Сардэчна запрашаем!

Шкурин — лучший бомбардир белорусского чемпионата 2019 года — 19 голов. Он выступал за столичный "Энергетик-БГУ", играл за сборную Беларуси. Сайт армейцев отмечает, что последним клубом Ильи было брестское "Динамо". Таким образом, подтверждается информация, что он был выкуплен динамовцами у "Энергетика-БГУ". Однако форвард не успел поиграть за "Динамо", сразу же был продан российскому клубу (по неофициальной информации, за 500 тысяч евро).

Главным тренером ЦСКА является белорусский тренер Виктор Гончаренко.


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