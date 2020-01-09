Парламент Абхазии проголосовал за отставку «президента» 2 9.01.2020, 23:13

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Митингующие у здания администрации президента Республики Абхазия в Сухуме

фото: TACC

Ранее абхазские оппозиционеры штурмом взяли «администрацию президента».

Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к Раулю Хаджимбес призывом о его отставке с поста «президента» республики для стабилизации обстановки. Об этом передают «РИА Новости» и ТАСС. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствовавших депутатов. «Интерфакс» уточняет, что еще четверо высказались против, один воздержался.

ТАСС со ссылкой на депутата парламента Леонида Чамагуа сообщает, что Хаджимба отказался уходить в отставку и проводить в стране новые выборы. По словам депутата, требование оппозиции передала группа депутатов. Хаджимба ответил, что пока не готов принять соответствующее решение и заявил о необходимости мер для разрядки ситуации.

В четверг, 9 января, у здания администрации президента Абхазии в центре Сухума прошел митинг оппозиции. Протестующие, в частности, выломали дверь и разбили стекла окон в здании администрации. По мнению демонстрантов, на прошедших в сентябре выборах действующий президент Хаджимба не набрал большинства голосов, а в стране нужно провести новые выборы. В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота, при этом министр обороны Абхазии пообещал не вмешиваться в политические акции.

Организатор акции Ахра Авидзба заявил ТАСС, что Рауль Хаджимба покинул здание администрации и сейчас находится на государственной даче. Сам «президент» позднее заявил «Интерфаксу», что находится на своем рабочем месте и не собирается скрываться. На фоне акций Хаджимба также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны, в ходе которого призвал граждан не поддаваться на провокации оппозиционных сил. По его словам, силовые службы Абхазии перешли на усиленный режим работы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение.