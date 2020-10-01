Белорусские женщины дают отпор ОМОНу: вдохновляющее видео

Белорусские женщины дают отпор ОМОНу: вдохновляющее видео8
- 1.10.2020, 8:47
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Белоруски стали символом свободы, честности и веры.
Проект «Freedom Belarus» выпустил новое видео посвященное белорусским женщинам.
«У Беларуси — женское лицо. Тысячи сильных, смелых, любимых белорусских женщин вдохновили нас на это видео. Мы наблюдали, переживали и поддерживали их как могли. А потом поняли, что можем сделать что-то еще — рассказать о них всему миру.
Девочки, девушки, женщины, вы — невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, родителей. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо. Это видео посвящается вам!», — говорится в обращении авторов видео.