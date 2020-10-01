закрыть
1 октября 2020, четверг, 11:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские женщины дают отпор ОМОНу: вдохновляющее видео

8
  • 1.10.2020, 8:47
  • 7,346
Белорусские женщины дают отпор ОМОНу: вдохновляющее видео

Белоруски стали символом свободы, честности и веры.

Проект «Freedom Belarus» выпустил новое видео посвященное белорусским женщинам.

«У Беларуси — женское лицо. Тысячи сильных, смелых, любимых белорусских женщин вдохновили нас на это видео. Мы наблюдали, переживали и поддерживали их как могли. А потом поняли, что можем сделать что-то еще — рассказать о них всему миру.

Девочки, девушки, женщины, вы — невероятные. Вы всегда на передовой, вы против насилия. Вы закрываете собой своих детей, мужей, братьев, родителей. Вы символ белорусской свободы, честности и веры. Мы говорим вам спасибо. Это видео посвящается вам!», — говорится в обращении авторов видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников
Нам нужен второй фронт - экономический
Нам нужен второй фронт - экономический Максим Винярский
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип