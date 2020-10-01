Ученые обнаружили в Антарктиде мумии возрастом в несколько тысяч лет 1.10.2020, 8:54

11,145

Мумии удалось найти благодаря таянию снега.

Рост температуры в Антарктиде, который происходит в рамках глобального потепления, привел к появлению из-под растаявшего снега следов древней колонии пингвинов Адели. Как пишет издание Geology, американские ученые нашли мумии пингвинов, которым несколько тысяч лет, сообщает lenta.ua.

Сотрудники Университета Северной Каролины в Уилмингтоне (США) изучили мыс Иризар, спутниковые снимки которого показали отсутствие снега на побережье. Предположив, что из-под снега могли показаться уникальные находки, исследователи организовали экспедицию, которая позволила отыскать следы древних колоний пингвинов Адели.

"Мы собрали мумии пингвинов, чтобы изучить их в лаборатории и применить радиоуглеродное датирования для выяснения точного возраста. Оказалось, что даже те тушки, которые выглядели как свежие, на самом деле пролежали в мерзлоте сотни и тысячи лет. Обнаруженные мумии пингвинов принадлежали птицам, которые жили здесь в период с 5 тысяч до 800 лет до нашей эры. Тела сохранились из-за низких температур, но теперь начали стремительно портиться из-за потепления", — рассказывает Стивен Эмсли, ведущий автор исследования.

Ученые уверены, что в будущем в Антарктиде будут все чаще обнаруживаться подобные находки. "Потепление продолжается, так что можно предположить, что нас ждет еще много интересных находок на побережье моря Росса", — отметил Эмсли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».