Марши, ставшие «чудом света» 2 1.10.2020, 9:15

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Фото: AP

Главные особенности белорусской революции.

Почти два месяца в Минске по воскресеньям проходят невиданные по масштабу уличные акции протеста.

«Салідарнасць» напоминает о главных особенностях уже вошедших в историю маршей против фальсификации результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков.

Марш свободы 16 августа: самая массовая в истории Беларуси манифестация

Жестокость силовиков (в отдельных случаях на грани садизма и пыток) по отношению к протестующим против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа вызвала бурю негодования в белорусском обществе.

В ответ на Марш свободы 16 августа в Минске вышло по разным оценкам от 200 до 500 тысяч человек. Многотысячные колонны стеклись из окраин к стеле.

На марше царило праздничное настроение, трудно было не поддаться эйфории. Популярными были лозунги: «Уходи, ты уволен!», «Мы победили!».

Марш новой Беларуси 23 августа: Лукашенко появляется с автоматом

Через две недели после президентских выборов власти пришли в себя. Был развернут прессинг по многим направлениям, задушены забастовки. Силовики и спецтехника вернулись на улицы городов.

Воскресенье 23 августа должно было ответить: предыдущий марш был разовой красивой акцией или протест никуда не исчезнет?

Несмотря на пасмурную погоду, тревожную атмосферу, настойчивые призывы силовиков к идущим из окраин колоннам демонстрантов разойтись, воскресный марш вновь собрал аудиторию в несколько сотен тысяч человек.

Сначала они заполнили площадь Независимости и прилегающий проспект. Затем демонстранты прошли к стеле, окруженной колючей проволокой, а от нее (впервые) – ко Дворцу Независимости, где их встретил кордон силовиков.

Мирные демонстранты вступать в стычки не намеревались. Вскоре страну и мир поразило видео, на котором Лукашенко появляется у своей резиденции с автоматом. Тиран продемонстрировал, что готов оставаться у власти любой ценой, отстреливаясь от своих сограждан.

Марш мира и независимости 30 августа: «поздравление» Лукашенко с днем рождения

К следующему воскресенью власти еще больше закрутили гайки. Силовики перестали стесняться зачисток и задержаний. Но и это не смогло остановить протест.

После небольшого хапуна у площади Независимости силовики вынуждены были дать объединиться протестующим у ГУМа. Колонна численностью более 100 тысяч человек прошла уже традиционным маршрутом: Немига – стела – Дворец Независимости.

В день рождения Лукашенко люди вышли с креативными плакатами, скандировали: «Мы на день рождения», «Выходи!».

Диктатор не вышел.

Марш единства 6 сентября: глава ГУБОПиК крушит витрины

6 сентября силовики перешли к новой тактике: чтобы сбить энтузиазм протестующих, они начали задержания еще в микрорайонах, не дожидаясь подхода людей к центру. На тихой улице Чеботарева была «почти война»: речь шла примерно о сотни задержанных.

Но и это не помешало многотысячной колонне пройти уже традиционным маршрутом ко Дворцу Независимости, где их встретил дождь.

Силовики, когда демонстранты расходились, устроили жестокую охоту. Особенно запомнились два момента.

В Парке Победы сотрудники ОСВОД спасли прыгавших в воду от ОМОНа. А у Немиги мужчина, похожий на главу ГУБОПиК, лично разбил витрину кафе. Даже в Кремле эти действия оценили, как хулиганскую выходку.

Марш героев 13 сентября: протестующие добрались до Дроздов

Силовики попытались сорвать очередной марш, оцепив центральные площади столицы и прибегнув к задержаниям. Но протестующие проявили изворотливость: собрались в разных точках и пошли несколькими колоннами: от Мельникайте, Бангалор, Немиги. Основная часть демонстрантов соединилась у «Минск-Арены».

Часть демонстрантов дошла до Дроздов. Неподалеку от дома Лидии Ермошиной силовики применили светошумовые гранты и начали хапун.

В другом месте для разгона протестующих стреляли из ружья.

Марш справедливости 20 сентября: непостижимый маршрут

20 сентября протестующим пришлось еще больше постараться, чтобы марш состоялся. Дойдя до стелы, колонна затем не направилась ко Дворцу Независимости, а стала проявлять чудеса изворотливости, сворачивая с одной улицы на другую и обходя силовиков.

В результате колонна дошла до пересечения проспекта Независимости с улицей Козлова, где уперлась в водометы и «Рубежи».

Под занавес были задержания. По всей стране 20 сентября схватили 442 человека.

Марш 97%, народная инаугурация

27 сентября протестующие решили обыграть состоявшуюся накануне тайную инаугурацию Лукашенко. Во-первых, они назвали ее «коронацией», подразумевая криминальный подтекст. Некоторые пришли на марш с самодельными коронами.

И на эту акцию по оценкам СМИ вновь пришло более 100 тысяч человек.

Марш, проходивший в пятидесятый день протестов, отметился и новым неожиданным маршрутом демонстрантов. С проспекта Победителей колонна дошла аж до Уручья.

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