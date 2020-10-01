Медики назвали главную ошибку заразившихся коронавирусом 7 1.10.2020, 9:26

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Фото: ТАСС

Избежать ее можно довольно легко.

Самолечение является главной ошибкой заболевшего тяжелой формой коронавирусной инфекции. Об этом в среду в эфире радио "Национальная служба новостей" рассказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи (Россия) Виктор Зуев, сообщает ТАСС.

"Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека", - сказал Зуев.

При этом лечиться от коронавирусной инфекции можно дома, отметил в эфире радиостанции профессор НИЦ Анатолий Альштейн. "Большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи - это уже для больницы", - объяснил он.

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