«Яндекс.Такси» пообещал помочь водителю-герою, спасшему минчанина от спецназа 4 1.10.2020, 9:59

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Сервис ответил на просьбу 30 тысяч белорусов.

Сервис «Яндекс.Такси» ответил на петицию, в которой автор просил наградить мужчину, увезшего участника протестной акции — 18-летнего студента — от силовиков.

«Он [таксист] заслуживает признания и благодарности. <…> Он спас его не только от задержания, но и от потенциальных пыток, физического и морального давления и еще бог знает чего», — говорилось в обращении. Его подписали 30 тысяч человек.

«Спасибо за переживания о водителе, мы думаем, что он в курсе и очень тронут. Мы не знаем, кто это был — определить номер машины по видео невозможно, а судя по сообщениям в СМИ, водитель был не на заказе. Но мы будем готовы помочь ему, если это потребуется», — заверили в «Яндекс.Такси».

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