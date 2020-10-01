Александра Герасименя об «инаугурации» Лукашенко: Как преступники - тихо, скрытно, не по-людски 18 1.10.2020, 10:06

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Александра Герасименя

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Известная спортсменка резко высказалась о «крысиной инаугурации».

Белорусская пловчиха Александра Герасименя высказалась о тайной «инаугурации» Лукашенко, сообщает «Трибуна».

«Без комментариев. Сложно сказать, как это можно назвать. Учитывая, что даже большинство присутствующих там, не знали об инаугурации. Очень не по-людски. Тихо, скрытно, как преступники. Иначе не назовешь.

Никто о мероприятии не знал, прошло в закрытом помещении и агрессивно настроенные правоохранительные органы, если их еще можно так назвать. Мы видели, что людей просто избивают, ловят. Это дикость, это беспредел. Мы боремся против этого», – сказала Герасименя.

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