Ученые узнали, как распространялись звуки в древнем Стоунхендже 1.10.2020, 10:10

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Сооружение является чудом акустики.

Стоунхендж, известный также как Стонхендж, является одним из самых загадочных объектов, внесенных в список Всемирного наследия, поэтому интерес ученых к нему не утихает. Новое открытие сделали специалисты Университета Солфорда, определившие, как в древнем сооружении распространялись звуки, пишет lenta.ua.

Для этого инженерам пришлось восстановить изначальный облик архитектурного памятника. Они построили модель меньшего диаметра, которая является копией старинной постройки. При этом камни в ней были изготовлены таким образом, что поглощали столько же звука, сколько оригинальные валуны. После исследования ученые заявили, что сооружение является чудом акустики. Оказалось, что его огромные глыбы усиливали звуки. При этом они не просачивались за пределы сооружения и их не могли слышать люди, стоящие рядом с каменным кругом.

Выяснить, зачем это было сделано, ученым пока не удалось. По одной из версий, это связано с тайными церемониями, которые проводились внутри Стоунхенджа. Также авторы научной работы не исключают, что там располагалось древнее захоронение. При этом возможно строителей сооружения вопросы звукоизоляции вообще не интересовали. Есть версия, что их больше волновало выравнивание глыб по небесным светилам и общение с мертвыми.

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