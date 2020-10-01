Баскетболистки топовых клубов WNBA поддержали Елену Левченко 2 1.10.2020, 11:22

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Фото: Getty Images

Международная спортивная солидарность - в действии.

Баскетболистки топовых клубов WNBA поддержали знаменитую белорусскую баскетболистку Елену Левченко и ретвитнули новость о ее задержании. Об этом сообщает телеграм-канал «Трибуны».

Эмма Миссеман — бельгийская центровая клубов WNBA «Вашингтон Мистикс» и российского УГМК. Вторая бельгийка, которая попала на драфт ВНБА.

Эбони Хоффман — aмериканская баскетболистка, выступавшая в клубах ВНБА «Индиана Фивер», «Лос-Анджелес Спаркс».

Ким Местда — баскетболистка клуба WNBA «Вашингтон Мистикс» и сборной Бельгии.

Сандрин Груда — центровая сборной Франции, выступающая за клуб WNBA «Лос-Анджелес Спаркс».

Гиоргия Соттана — капитан сборной Италии, баскетболистка «Фенербахче».

Джули Аллеманд — баскетболистка клуба WNBA Индиана Фивер и сборной Бельгии.

Напомним, вчера Левченко была задержана и приговорена к 15 суткам ареста.

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