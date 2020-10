Ученые обнаружили морских существ, которые пережили глобальное потепление в древности 1 1.10.2020, 11:56

2,210

Организмы возникли в раннем меловом периоде около 139 миллионов лет назад.

Две группы крошечных морских организмов — морские бабочки и морские ангелы — оказались на удивление устойчивыми. Они пережили резкое глобальное изменение климата и последнее массовое вымирание на Земле 66 миллионов лет назад. Такие выводы сделали ученые после тщательного изучения этих уникальных организмов, свои выводы они опубликовали в журнале Proceedings Of The National Academy Of Sciences. Исследование возглавляла Катя Пейненбург из Центра биоразнообразия Naturalis в Нидерландах, сообщает lenta.ua.

Международная группа исследователей в рамках программы «Атлантический меридиональный разрез» отобрала образцы 21 вида крылоногих на двух океанских трансектах и собрала информацию о 2654 генах. Анализируя эти данные и ключевые окаменелости птеропод, ученые определили, что две основные группы — морские бабочки и морские ангелы — возникли в раннем меловом периоде около 139 миллионов лет назад.

«Следовательно, обе группы намного старше, чем считалось ранее, и, должно быть, пережили предыдущие эпизоды широко распространенного закисления океана, такие как в конце мелового периода, 66 миллионов лет назад, и палеоцен-эоценовый термальный максимум, 56 миллионов лет назад», подчеркивает Катя Пейненбург из Центра биоразнообразия Naturalis в Нидерландах.

Знание того, подвергались ли основные группы птероподов периодам высокого содержания углекислого газа, важно, поскольку исследователи пытаются предсказать, как различные морские виды могут реагировать на текущие и будущие глобальные изменения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».