Как семья Афанасьевых ходит на протесты в Могилеве 1 1.10.2020, 12:01

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Майя с отцом Александром

Фото: «Белсат»

«Не стыдно будет внукам в глаза смотреть».

30 сентября Майя пришла на суд к мужу вместе с отцом. Такой компанией они и ходят на протесты в Могилеве. 27 сентября в Ленинском РОВД составили протоколы за участие в акции протеста на всех троих, но Майю с отцом отпустили домой, а мужа отправили ждать суда в изолятор. 30 сентября суд Ленинского района Могилева приговорил Артема Афанасьева к 7 суткам ареста, передает «Белсат».

Дело рассматривала судья Ксения Врублевская. Сам Артем присутствовал на процессе виртуально – через Скайп. Сейчас в могилевских судах дела по ст. 23.34 КоАП, если обвиняемый уже помещен в изолятор, в абсолютном большинстве случаев рассматриваются через Скайп. Мол, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации так безопаснее. Но все остальные могут поприсутствовать на рассмотрении дела в кабинете судьи и даже без масок.

Перед Артемом эта же судья рассматривала аналогичное дело: парня задержали 27 сентября на протесте, обвинили в участии в «несанкционированном массовом мероприятии» и в «неповиновении» сотрудникам милиции и вынесли приговор – 12 суток. Кажется, результат дела Артема уже известен. Но родные – жена Майя и тесть Александр не теряют надежды.

Судья начинает рассмотрение дела. Артем видит в окошке Скайпа только лицо судьи и даже не догадывается, что в кабинете присутствуют еще люди, включая его родных. Судья зачитывает, в чем обвиняется Артем: «Двигался в колонне людей, которая выкрикивала лозунги и имел оппозиционную символику» – это ч.1. ст. 23.34 КоАП. І «отказался выполнить законные требования сотрудника милиции прекратить шествие и разойтись» – ст. 23.4 КоАП. За одно и другое предусмотрено наказание в виде штрафа или суток.

Артем откровенно говорит: «Да, в шествии принимал участие, потому что хотел выразить солидарность. Я не согласен с результатами выборов президента 9 августа. Знал, что шествие несанкционированное». Далее Артем описывает момент своего задержания. Мол, на площади Орджоникидзе он услышал взрыв или хлопок, после ОМОН начал работать дубинками.

«Сотрудники ударили меня по спине, от ударов я упал на землю. У меня выпал мобильный телефон и ключи. Мне приказали положить руки за спину, я сразу не понял и положил их за голову. После этого меня понесли в микроавтобус», – вспомнил Артем на суде.

Но согласно объяснению свидетеля-милиционера, все было совсем иначе. «27 сентября я заступил на службу по охране общественного порядка. В центре города начали собираться люди, которые выражали протестные настроения. На площади Орджоникидзе граждане не реагировали на просьбы прекратить несанкционированное массовое мероприятие и разойтись. Их предупреждали с мегафоном, неоднократно, но люди и конкретно Артем Афанасьев не расходились», – сказал некто Курносенко.

Артем заявил, что на месте событий не слышал, чтобы сотрудники просили людей разойтись. Эти слова он услышал только в Ленинском РОВД, когда просматривал оперативное видео.

Тесть Артема Александр Новиков, который также был задержан на том же самом месте 27 сентября, также не помнит, чтобы кто-то просил разойтись.

«Я услышал только какой-то возглас, будто команду, «Бьем!». И ОМОН сразу помчался на нас. Поскольку среди протестующих были женщины, то мужчины стали в сцепку, чтобы их защитить. Конкретно мне прилетело: сначала ударили дубинкой по ноге, потом было несколько ударов берцами в живот, дальше – били по рукам и по голове. Конечно, я старался уклониться от ударов и поэтому было трудно рассмотреть, кто их наносит. Запомнились только глаза – полные ненависти», – говорит Александр.

Сейчас на теле мужчины еще остались синяки и ушибы. Майя во время задержаний подбежала к папе, чтобы его защитить – у мужчины 2-ая группа инвалидности. Но не смогла. Мужчину подняли и унесли в автозак. Во время этого порвали рубашку и ремень.

После такого нападения Майя не могла оставить отца без внимания. Девушка сама подошла к омоновцу, чтобы тот пустил ее в автозак. Она сказала: «Покажите, что с моим отцом все хорошо». Тот отказал. Но девушка настояла и в конце концов ее все-таки впустили в автозак и привезли в Ленинский РОВД вместе с другими задержанными. Там, в РОВД на Артема, Александра и Майю составили протоколы административного правонарушения, но в изолятор забрали только Артема. Майю отпустили домой, так как у нее малолетний ребенок, а Александра из-за его инвалидности. Но в суд их еще обязательно позовут.

«Это какой-то абсурд. Я не понимаю, как можно судить человека за то, что он решил высказать свою гражданскую позицию. Почему мою семью избивал ОМОН, а судят нас – тех, кого избивали?» – задает риторический вопрос Майя.

Обычно люди волнуются, когда их задерживают или судят, а Александр говорит об этих событиях с радостью. «Будто камень с души упал! Наконец отметили и меня. Теперь хоть не стыдно будет внукам в глаза смотреть. Сейчас я уже могу говорить, что не остался в стороне, а также внес свой вклад – меня побили, задержали и еще будут судить за участие в мирной акции протеста», – радуется Александр.

Тем временем судья решила вернуть протокол по ст. 23.4 относительно Артема Афанасьева обратно в РОВД на доработку и вынесла решение только за участие в акции протеста. Артему Афанасьеву присудили 7 суток ареста, 3 из них он уже отсидел.

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