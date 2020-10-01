Андрей Арямнов: Задерживает человек без формы? Считаю, что это бандит 5 1.10.2020, 12:08

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Андрей Арямнов

Фото: weightlifting.by

Чемпион Олимпийских игр заявил, что дал бы отпор «тихарям».

Штангист Андрей Арямнов, чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине, в интервью «Еврорадио» высказался об уличных протестах, силовиках в балаклавах и аресте Елены Левченко.

- Как бы вы прокомментировали задержание Елены Левченко?

- Не знаю, насколько именно тот митинг был мирным и что там происходило, но на самом деле печально, что у нас на мирных митингах задерживают. Все-таки уже не первый раз слышно о таких моментах. Это печально.

- Как вы относитесь к демонстрациям на белорусских улицах?

Андрей Арямнов: Я считаю, что каждый член нашего общества должен высказывать по своей Конституции то, что хочет.

- А вы участие в мирных митингах принимаете?

- Я стараюсь быть аполитичным. У меня сейчас очень много работы, я тренируюсь, тренирую. Сейчас нахожусь на учебно-тренировочных сборах в Стайках. Тут нет времени особо, чтобы ходить на митинги. Но, в принципе, сложившаяся ситуация меня не радует.

- Вы уроженец Борисова. Как у вас в городе, есть протестное движение?

Андрей Арямнов: На выходных, когда я был в Борисове, была большая акция протеста. Люди шли по пешеходной зоне, собралась длинная очередь протестующих. Там, где я был, я не замечал чего-то вызывающего. Люди спокойно идут, несут флаги.

- Как можно расценивать задержания протестующих людьми в форме без опознавательных знаков?

- Если задерживает человек без опознавательной формы, то я считаю, что это бандит. Потому что правоохранитель всегда должен быть одет по форме. Даже если он на задании, должна быть хотя бы полевая форма. Я считаю, что это, наверное, какие-то бандиты. Я бы сопротивлялся, если бы меня задерживали люди без формы. Я думаю, что им было бы нелегко меня задержать.

Кстати говоря, сам Андрей Арямнов служил во внутренних войсках в части 5448, которая находится в Минске. Дослужился до прапорщика, был уволен в запас.

30 сентября белорусскую баскетболистку Елену Левченко, активно поддерживающую перемены, задержали в минском аэропорту. Спортсменка собиралась вылететь на лечение, однако ее остановили. Потом были изолятор и суд, который наказал спортсменку 15 сутками ареста за участие в манифестации, проходившей в Минске 27 сентября.

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