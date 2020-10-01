Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана
- 1.10.2020, 12:13
- 2,896
Подтверждения или опровержения этой информации с азербайджанской стороны не поступало.
Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбили военный вертолет армии Азербайджана, сообщает РБК со ссылкой на инфоцентр правительства Карабаха в своем Facebook
Вертолет упал на территории Ирана, вблизи границы. Армянская сторона с сожалением отмечает, что это произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят «совсем близко к границе с Исламской Республикой».
Подтверждения или опровержения этой информации с азербайджанской стороны не поступало.