Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана 1.10.2020, 12:13

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Фото: ArmeniaMOD / Facebook

Подтверждения или опровержения этой информации с азербайджанской стороны не поступало.

Силы самообороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбили военный вертолет армии Азербайджана, сообщает РБК со ссылкой на инфоцентр правительства Карабаха в своем Facebook

Вертолет упал на территории Ирана, вблизи границы. Армянская сторона с сожалением отмечает, что это произошло ненамеренно и такие случаи неизбежны, поскольку боевые действия проходят «совсем близко к границе с Исламской Республикой».

Подтверждения или опровержения этой информации с азербайджанской стороны не поступало.

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