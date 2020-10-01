В выходные в Беларуси потеплеет 1.10.2020, 12:34

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Прогноз погоды по стране на 2-4 октября.

2 октября территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает pogoda.by.

Преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы местами возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +6°С до +12°С, максимальная днем от +13°С до +19°С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

3 октября погодные условия будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с территории Украины. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +8°С до +13°С, максимальная днем от +13°С до +20°С, по югу до +22°С.

4 октября на территорию страны ожидается поступление влажных и неустойчивых воздушных масс с южных широт, днем по западу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ветер юго-восточный порывистый, днем местами сильный порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от +8°С до +15°С, максимальная днем от +16°С до +23°С, местами до +25°С.

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