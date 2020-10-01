Польский политолог о дефолте политики Лукашенко: Это не кризис, это - облом
- 1.10.2020, 12:46
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Режим потерял гораздо больше, чем он видит сейчас.
Внешняя политика режима Лукашенко окзалась в ситуации дефолта.
Такое мнение высказал польский политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский.
Говоря о дефолте белорусской внешней политики, Камиль Клысинский признал: «Это не кризис отношений с Западом. Это – облом».
При этом политолог назвал три основные потери Беларуси от такого сворачивания отношений.
Беларусь потеряла внешнюю политику на западном направлении, в том числе возможность выполнять роль гаранта стабильности в регионе и проводить конференции «Минского диалога», так как никакого диалога нет.
Беларусь потеряла поле для маневра во внешней политике.
Беларусь потеряла свой имидж и доверие инвесторов.
Эти потери, может быть, сейчас не замечаются белорусскими властями, но будут иметь большие последствия для белорусов.