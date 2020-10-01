Польский политолог о дефолте политики Лукашенко: Это не кризис, это - облом 1.10.2020, 12:46

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Камиль Клысинский

Режим потерял гораздо больше, чем он видит сейчас.

Внешняя политика режима Лукашенко окзалась в ситуации дефолта.

Такое мнение высказал польский политолог, сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский.

Говоря о дефолте белорусской внешней политики, Камиль Клысинский признал: «Это не кризис отношений с Западом. Это – облом».

При этом политолог назвал три основные потери Беларуси от такого сворачивания отношений.

Беларусь потеряла внешнюю политику на западном направлении, в том числе возможность выполнять роль гаранта стабильности в регионе и проводить конференции «Минского диалога», так как никакого диалога нет.

Беларусь потеряла поле для маневра во внешней политике.

Беларусь потеряла свой имидж и доверие инвесторов.

Эти потери, может быть, сейчас не замечаются белорусскими властями, но будут иметь большие последствия для белорусов.

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