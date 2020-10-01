Еще одна пропагандистка ушла с БТ 1.10.2020, 13:01

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Система госпропаганды трещит по швам.

Бывшая пропагандистка Надежда Сербиненко написала о прощании с «Беларусь 1» в своем Instagram. Девушка 7 лет работала в АТН. С 17 августа журналистка, по ее словам, побывала в самом длительном отпуске в жизни.

«Потому что изменить ничего не могу, а закрывать глаза и не замечать происходящего – тоже», - написала Надежда Сербиненко.

Напомним, что из системы госпропаганды после выборов в знак протеста ушли многие сотрудники, в том числе и один из руководителей лукашенковского пула Дмитрий Семченко.

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