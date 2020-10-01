Алесь Беляцкий получил альтернативную Нобелевскую премию 1 1.10.2020, 13:20

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Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Премия вручена за усилия в борьбе за демократию и права человека в Беларуси.

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий в четверг был удостоен премии «За правильный образ жизни» (Right Livelihood Award), которую иногда называют «альтернативной Нобелевской премией», сообщает «Голос Америки».

Глава одноименного шведского фонда, который стоит за этой премией, Оле фон Икскюль, сообщил, что решение «подчеркивает рост угроз демократии во всем мире».

«Настало время, когда все, кто поддерживает демократию во всем мире, должны подняться и поддержать друг друга», – заявил он.

Фонд отметил 58-летнего правозащитника Алеся Беляцкого и возглавляемый им неправительственный Правозащитный центр «Весна» «за их решительную борьбу за реализацию демократии и прав человека в Беларуси».

В 2012 году Беляцкий был номинирован на Нобелевскую премию мира и был удостоен нескольких наград, когда находился в заключении. Его правозащитный центр оказал юридическую помощь тысячам граждан Беларуси, арестованным или заключенным в тюрьму за то, что они бросили вызов правлению Лукашенко.

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