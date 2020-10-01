Брестчане отстояли детей активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк 12 1.10.2020, 13:35

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(обновлено) Лукашисты вынесли активистке предупреждение.

Около 60 человек пришло поддержать активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, у которой власти хотели отобрать детей, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Акция прошла возле здания комиссии по делам несовершеннолетних по адресу Брест, Московская, 273, кб. 54.

В итоге, как сообщила Полина Шарендо-Панасюк сайту Charter97.org, ей вынесли предупреждение.

В комментарии нашему сайту Полина Шарендо-Панасюк поблагодарила всех, кто сегодня помог ей отстоять детей.

«Хочу высказать слова огромной благодарности всем кто пришел под стены администрации, кто прошел в саму администрацию и потребовал гласного рассмотрения моего дела.

Всем всем огромное спасибо вам за поддержку, за ваше мужество, за вашу смелость! На нашей стороне — правда и закон, нас действительно много, и мы готовы быть один за всех и все за одного! Отдельное спасибо от детей за подарки! Жыве Беларусь!», — заявила активистка.

Напомним, что на Полину Шарендо-Панасюк, жену политзаключенного, активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрея Шарендо, идет давление со стороны милиции с угрозой забрать несовершеннолетних детей.

Давление на свою семью Полина Шарендо-Панасюк расценивает как месть со стороны диктатуры.

«Осенью 2019 я была кандидатом в так называемой парламентской кампании, мы первые выставили на улицы Бреста пикеты под бело-красно-белыми флагами и песней «Перемен!»

Я выступила с обращением к избирателям по белорусскому телевидению, в котором назвала Лукашенко диктатором и заявила о необходимости новых свободных выборов. Прислужников диктатора мое выступление очень напугало и они развернули травлю нашей семьи. Нам присуждались огромные штрафы, конфисковывалось и распродавалось имущество, но мы выстояли. И теперь эти негодяи, которые не в состоянии сломить взрослых, перешли на детей. Я давно работаю репетитором и плачу налоги. Подобными низменными методами, через воздействие на детей, нас не сломить!» — заявила Полина Шарендо-Панасюк в комментарии для сайта Charter97.org.

Также активистка «Европейской Беларуси» призвала правозащитников, журналистов и всех небезразличных людей прийти поддержать ее по адресу: Брест, улица Московская 273, кб. 54.

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