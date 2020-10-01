Белорусский спорт поддержал Елену Левченко – словом и делом 5 1.10.2020, 14:05

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Елена Левченко

По Беларуси прошла мощная волна солидарности.

Репрессии в Беларуси продолжаются – государственная машина способна оказать жесткое давление на каждого, кто осмелился выступить против режима. Не обходит эта участь стороной и белспорт: чиновники сурово прессуют атлетов за подписи под требованием честных выборов. Впрочем, применяют власти и более радикальные методы – например, журналист «Прессбола» Сергей Щурко провел за решеткой 15 суток. А на следующий день после его освобождения, 30 сентября, задержали Елену Левченко – одну из лучших баскетболисток в истории страны, которая стала одним из локомотивов Свободного объединения спортсменов Беларуси, сообщает tribuna.com.

Левченко говорила правду и, похоже, пострадала за это: критиковала Лукашенко, поддерживала бастующих и ужасалась Окрестина

Утром Елена отправилась в аэропорт, откуда должна была вылетать на плановое лечение и реабилитацию – Левченко восстанавливается от многочисленных травм, чтобы вновь вернуться на паркет. Однако попасть к заграничным врачам не суждено. Прямо в аэропорту баскетболистку задержали и доставили в Ленинское РУВД Минска, а затем отправили в ЦИП на Окрестина.

Конечно, такой арест Левченко мгновенно поднял волну негодования среди белорусских спортсменов. Теннисистка Лидия Морозова очень хорошо отразила эмоцию многих белорусов на эту новость.

Более цензурно, но также эмоционально возмутилась пловчиха Александра Герасименя.

Риторическими вопросами задался футболист «Торпедо-БелАЗ» Никита Степанов.

Также метко высказалась и бывший пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.

Более развернуто высказались некоторые единомышленники Левченко из Свободного объединения спортсменов Беларуси. «Я очень злой из-за этой несправедливости. При этом не могу сказать, что задержание Елены стало большой неожиданностью, потому что мы среди спортсменов уже обсуждали, что нас наверняка будут выдергивать и запугивать. Но это только увеличило мою решимость, потому что, если мы сдадимся, то затем придут за каждым из нас», – так отреагировал волейболист Артур Удрис.

Вторит ему и Екатерина Снытина, которая много лет билась вместе с Левченко на паркете, а теперь выступает за перемены. «Ее задержание не стало для нас сюрпризом. Мы все понимали, что это вполне возможно, поэтому Лена заключила контракт с адвокатом и готова к такому развитию. Зная Левченко, понимаю, что это не поумерит ее пыл. Посмотрите, вчера спортивный журналист Сергей Щурко вышел на свободу и говорил, что он ни о чем не жалеет.

Не хочу говорить, что это добавит нам злости, но упертости – точно. Если они пошли на такие меры, значит, наши действия оказывают на них влияние», – рассказала Снытина.

Высказались и еще два баскетболиста из SOS.BY – Никита и Егор Мещерякова. Младший из братьев эмоционально призвал спортсменов проявить солидарность – когда, если не сейчас?

А старший записал видеообращение, в котором призвал поддержать Елену не только спортивное сообщество, но и весь народ Беларуси.

С аналогичным посылом выступили и многие другие спортсмены – и люди откликнулись! К 12.00 на Окрестина начали подтягиваться неравнодушные, чтобы проявить солидарность с Левченко. Через полчаса там было уже около 100 человек, среди которых оказались и известные представители белспорта. Например, экс-тренер брестского «Динамо» Василий Хомутовский и титулованный десятиборец Андрей Кравченко – соратники Левченко по SOS.BY.

Ольга Хижинкова не ограничилась постом в соцсетях и тоже приехал к ЦИПу.

Игрок мини-футбольной сборной Беларуси и «Дорожника» Сергей Подалинский, который сам побывал на Окрестина в первые дни после выборов, тоже приехал поддержать Левченко.

Была там и Ольга Барабанщикова – экс-теннисистка и телеведущая, которая на днях также подписала письмо спортсменов за честные выборы (в кадре она слева в очках).

Приехали поддержать Левченко и уволившийся с «Беларусь-5» журналист Ярослав Писаренко (на фото в очках). А позади него можно увидеть пресс-секретаря «Минска» Павла Остроуха – он с белой кофтой на плече.

Также проявить солидарность с задержанной баскетболисткой приехали бывший комментатор «Беларусь 5» Влад Татур, журналист «Трибуны» Александр Ивулин, легкоатлетка Яна Максимова, музыкант Павел Сыроежкин и масса обычных людей.

Сама Левченко в этот момент по видеосвязи участвовала в разбирательстве по ее делу, которое проходило в суде Ленинского района Минска. Обвиняли баскетболистку сразу в двух административных правонарушениях – нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, а также неповиновении сотрудникам милиции. Причем заседание назначили неожиданно резво – изначально оно должно было начаться в 12.30, но потом разбирательство перенесли еще на полчаса раньше. Однако люди все равно успели приехать на него – перед началом заседания в коридоре даже прозвучало «Жыве Беларусь».

Так что без поддержки в суде Левченко не осталась. Перед началом заседания баскетболистка рассказала собравшимся про то, как ее задерживали, атмосферу на Окрестина и своем восхищении сильным духом белорусского народа. В первом ряду можно увидеть тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева и кикбоксера Ивана Ганина.

«Преклоняюсь перед белорусским народом» 🙏🏻



Слова Елены Левченко об атмосфере на Окрестина и сильном духе белорусов ✊🏻 pic.twitter.com/OPTgVcQBcl — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 30, 2020

Даже когда заседание завершилось и судья отправился думать над своим вердиктом, люди оставались там. Атмосферой из коридора в здании суда поделился Яковлев.

В итоге Левченко был вынесен прогнозируемый приговор в 15 суток ареста. И, пожалуй, самую мощную реакцию на такое решение выдал как раз «Витязь». Гандбольный клуб сообщил федерации гандбола, что 30 сентября не выйдет на площадку в игре против «Машеки» в знак протеста. Арест Левченко «витязи» считают незаконным и выступают против давления на граждан Беларуси.

Белорусский фонд спортивной солидарности призвал весь остальной других атлетов последовать примеру гандболистов. Пока о других подобных акциях неизвестно, но кто знает – вдруг все еще впереди?

Достойный жест сделал и Ганин – после суда боец помог с передачей, которую волонтеры собрали для Левченко.

Проявил солидарность с Левченко аксакал белфутбола Леонид Ковель – как раз ретвитнув пост с призывом к бойкоту соревнований.

Эмоционально высказалась об аресте Левченко и Татьяна Троина – вместе баскетболистки прошли не один топ-турнир в составе сборной Беларуси. «Я уже устала просыпаться каждый день в чужой стране под ###### [плохие] новости о моих согражданах, друзьях, близких.... Лева, я с тобой! Держись, бесит, что ничем не могу в этой ситуации помочь!» – написала Троина.

Прокомментировал задержание Елены и олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов. По его словам понятно, что за протестным движем белспорта он не следит, но репрессии не одобряет. «Арест Левченко? Не знаю, насколько именно тот митинг был мирным и что там происходило, но на самом деле печально, что у нас на мирных митингах задерживают. Все-таки уже не первый раз слышно о таких моментах. Это печально», – сказал Арямнов.

Слова поддержки баскетболистке сказала ранее сотрудничавшая с БАТЭ инстадива Анна Бонд. Свое послание к Левченко она сопроводила их совместным фото, сделанным на Олимпиаде-2016.

Любопытно отреагировал в соцсетях баскетбольный клуб «Горизонт». Вскоре после оглашения приговора клуб в инстаграме потребовал освобождения Левченко, но через пару часов пост был удален. Хм, и с чего это?

Гораздо более однозначно отреагировала мировая баскетбольная общественность. Например, звездная центровая сборной Франции Сандрин Груда ретвитнула новость о задержании Левченко, сопроводив ее хэштегом #FreeLeuchanka. Также поступила чемпионка WNBA-2019 бельгийка Ким Местда и многие другие известные баскетболистки.

Ждем Елену на свободе и верим, что борьба белорусских спортсменов за перемены теперь продолжится с новой силой.

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