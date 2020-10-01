The Guardian: Россия распространяет ложь о вакцинах против COVID-19 1.10.2020, 14:03

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Это утверждает глава вооруженных сил Великобритании.

"Россия стремится дестабилизировать страны по всему миру, сея дезинформацию о вакцинах от коронавируса, которая быстро распространяется в социальных сетях, предупредил глава вооруженных сил Великобритании, - передает The Guardian (перевод — inopressa.ru). - Генерал сэр Ник Картер, начальник штаба обороны, считает, что эта пропагандистская тактика отражает стратегию "политической войны", агрессивно осуществляемую как Пекином, так и Москвой, и "направленную на подрыв единства" на Западе".

"В своем выступлении в аналитическом центре Policy Exchange высокопоставленный генерал обвинил "автократических соперников" в "манипулировании информационной средой" с целью использования кризиса Covid-19 для стратегической выгоды, включая "пророссийскую политику в отношении вакцин". Их "дезинформационные нарративы" были разработаны с тем, чтобы проникать в антивакцинные группы в соцсетях, добавил Картер, указав на пример, выявленный ранее этим летом австралийскими исследователями, который быстро вышел за границы Украины, - напоминает издание. - В июле на сайтах пророссийского самопровозглашенного государства в Луганске на востоке Украины был опубликован фальшивый пресс-релиз. В нем ложно утверждалось, что США проводили испытания вакцины на украинских добровольцах, некоторые из которых умерли. Испытаний не проводилось, но вводящий в заблуждение нарратив распространился на нескольких языках, в том числе в известной австралийской группе противников вакцинации в Facebook, несмотря на многочисленные попытки проверить факты и опровергнуть их".

(...) "Картер заявил, что это - пример "цифрового авторитаризма" наряду с хорошо известными кремлевскими кибер- и хакерскими атаками", - говорится в публикации.

(...) "В британской армии уже имеется подразделение по подавлению пропаганды и дезинформации - 77-я бригада. Но военные традиционно умалчивают о размахе и масштабах своей деятельности, и речь Картера не содержала точных указаний на то, как будет реагировать Великобритания", - отмечает The Guardian.

(...) "По словам Картера, их [России и Китая] цель - победить, не вступая в войну: достичь своих целей, сломив нашу силу воли, используя атаки ниже порога, который вызвал бы ответные боевые действия", - передает издание. (...)

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