Евросоюз обещал Кипру санкции против Турции в обмен на согласие по санкциям против Лукашенко 7 1.10.2020, 14:22

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Президент Кипра встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Евросоюз обещал Кипру санкции против Турции в обмен на согласие по санкциям против режима Лукашенко

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кипрского дипломата, передает "Европейская правда".

"Чтобы высвободить белорусское досье, мы должны договориться и за нашими предложениями", - сказал дипломат, добавив, что президент Кипра Никос Анастасиадис встретился в среду с Шарлем Мишелем, который будет председательствовать на двухдневном саммите, чтобы изложить позицию Никосии.

"Я думаю, что в Европейском совете будет долгая дискуссия. Я не исключаю, что из этого может что-то получиться", - отметил он.

Месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушение прав человека, но основанный на консенсусе Союз был лишен возможности выполнить это обещание из-за позиции Кипра.

Кипр заявляет, что не может поддержать предлагаемые санкции против белорусских чиновников, если параллельно не будут приняты меры против Турции в связи с отдельным спором об энергоресурсах, которая вызвала напряженность в Восточном Средиземноморье.

Как сообщалось, лидеры ЕС 1 и 2 октября соберутся в Брюсселе на саммит для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе.

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