Евросоюз обещал Кипру санкции против Турции в обмен на согласие по санкциям против Лукашенко

Евросоюз обещал Кипру санкции против Турции в обмен на согласие по санкциям против Лукашенко7
- 1.10.2020, 14:22
- 4,913
Президент Кипра встретился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Евросоюз обещал Кипру санкции против Турции в обмен на согласие по санкциям против режима Лукашенко
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на кипрского дипломата, передает "Европейская правда".
"Чтобы высвободить белорусское досье, мы должны договориться и за нашими предложениями", - сказал дипломат, добавив, что президент Кипра Никос Анастасиадис встретился в среду с Шарлем Мишелем, который будет председательствовать на двухдневном саммите, чтобы изложить позицию Никосии.
"Я думаю, что в Европейском совете будет долгая дискуссия. Я не исключаю, что из этого может что-то получиться", - отметил он.
Месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушение прав человека, но основанный на консенсусе Союз был лишен возможности выполнить это обещание из-за позиции Кипра.
Кипр заявляет, что не может поддержать предлагаемые санкции против белорусских чиновников, если параллельно не будут приняты меры против Турции в связи с отдельным спором об энергоресурсах, которая вызвала напряженность в Восточном Средиземноморье.
Как сообщалось, лидеры ЕС 1 и 2 октября соберутся в Брюсселе на саммит для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе.