Полина Шарендо-Панасюк: На нашей стороне — правда и закон 1.10.2020, 15:10

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Фото: charter97.org

Активистка «Европейской Беларуси» поблагодарила всех, кто помог ей отстоять детей.

Десятки брестчан пришли сегодня к зданию городской администрации поддержать активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк, у которой власти хотели отобрать детей. Благодаря солидарности брестчан, власти оставили детей у активистки и ограничились только вынесением предупреждения.

В комментарии Charter97.org Полина Шарендо-Панасюк поблагодарила всех, кто сегодня помог ей отстоять детей.

«Хочу высказать слова огромной благодарности всем кто пришел под стены администрации, кто прошел в саму администрацию и потребовал гласного рассмотрения моего дела.

Всем всем огромное спасибо вам за поддержку, за ваше мужество, за вашу смелость! На нашей стороне — правда и закон, нас действительно много, и мы готовы быть один за всех и все за одного! Отдельное спасибо от детей за подарки! Жыве Беларусь!», — заявила активистка.

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