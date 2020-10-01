закрыть
1 октября 2020, четверг, 15:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я верю, знаю, мы победим!»

2
  • 1.10.2020, 15:23
  • 1,655
«Я верю, знаю, мы победим!»
Фото: AFP

Никогда не сдадимся, не забудем, не простим.

«Каждый наш бело-красно-белый флаг на окне, каждый мурал на стене, свет фонарика из окна во время вечерних акций, даже белый листик в окне, наш герб на любой поверхности и в любой интерпретации, каждая цепь солидарности вне зависимости от количества людей говорит только об одном – народ обязательно победит, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.

- Белорусы – смелые, храбрые, честные, умные, креативные, отзывчивые, достойные люди. Я горжусь вами, братья и сестры. Теперь мы точно знаем, какой флаг истинный, кто мы такие и какие наши настоящие ценности. Менее чем за полгода мы прошли пусть в десятилетия. И Новая Беларусь будет прекрасной страной! Я верю, знаю, мы победим! Никогда не сдадимся, не забудем, не простим!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников
Нам нужен второй фронт - экономический
Нам нужен второй фронт - экономический Максим Винярский
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип