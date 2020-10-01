«Через пару недель власть дрогнула» 9 1.10.2020, 16:23

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Как польский опыт национальной забастовки может быть полезен и белорусам.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился польским опытом забастовки. Возможно, какие-то идею найдут отклик у белорусов.

«Я на половину поляк и впервые попал в Польшу летом 1989 года, - пишет наш читатель. - Родственников там много, все они рассказывали про то, как прогоняли коммунистов, про движение Солидарность, и т.д. Уверен, что многие слышали про польский ЗОМО - аналог нашего ОМОНа. Они тоже лютовали, расстреливали и избивали, и арестовывали активистов. Тоже пропускали митингующих и арестованных через коридор дубинок - наш ОМОН действует, как под копирку ЗОМО.

Поляки тоже получили опыт беды. Были и митинги, и забастовки, и разгоны, и аресты. Финальную точку поставила общенациональная забастовка по Римскому принципу. Что это такое: в древнем Риме, когда граждане были недовольны, они всем городом собирали узелки с едой и уходили из города. Все! Когда вельможи обламывались, они давали людям послабления и те возвращались.

Поляки поступили проще: они назначили день и все, кто был на стороне смены власти, утром вышли из своих домов в свои дворы и остались там стоять. И так день ото дня. В первые дни людей было меньше, но потом все больше и больше, и через неделю во дворах стояла практически вся Польша! Что хорошо, их никто не арестовывал и не избивал. Через пару недель власть дрогнула. Правительство ушло в отставку и в стране прошли первые свободные выборы!

Наши шествия прекрасны, но этого недостаточно. Если заранее назначить начало подобной общенациональной акции, чтобы люди успели запастись, это ударит по власти. Не даром Лука испугался вводить карантин, а весной у него с финансами была ситуация получше, чем сейчас. Плюс в том, что в такой акции могут легко участвовать и пенсионеры, и люди с инвалидностью, и школьники - все, кто может выйти во двор своего дома!»

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