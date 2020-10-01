Одна из вакцин от COVID-19 оказалась способной помочь пожилым людям 1.10.2020, 16:41

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Достаточно всего двух уколов.

Одну из передовых вакцин от коронавируса на финальных стадиях испытания опробовали на людях старшего возраста. Оказалось, что инъекция препарата провоцирует появление в теле пациентов из группы риска высокого уровня антител против COVID-19.

Об этом пишет Nature, указывая на исследования Эвана Андерсона из Медицинской школы Университета Эмори в Атланте, штат Джорджия. Он вместе с коллегами провел исследование, в котором приняли участие 40 человек старше 56 лет.

Им сделали уколы вакцины, разработанной биотехнологической фирмой Moderna совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США.

Препарат содержит фрагменты РНК с кодом измененной версии белков коронавируса SARS-CoV-2. Именно этот вирус провоцирует болезнь под названием COVID-19.

Исследование показало, что у пациентов появились несколько типов антител, то есть иммунных молекул, назначение которых - бороться с вредными инфекциями. В частности, в теле участников были обнаружены нейтрализующие антитела, которые могут заблокировать возбудителя болезни.

После второго укола вакцины у участников исследования появлялся такой же уровень антител, как и у людей из контрольной группы, которые заразились и выздоровели от COVID-19 естественным путем. Побочные эффекты наблюдались, но были мягкими или умеренными.

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