Преподавателя БГУИР задержали прямо у него дома 3 1.10.2020, 17:29

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Вадим Антипов

Родные до сих пор не знают, за что.

Около пяти-шести вечера 30 сентября преподаватель философии БГУИР Вадим Антипов позвонил своей матери, чтобы сказать: к нему пришли «люди на осмотр квартиры». Также мужчина успел сообщить, что у него забрали телефон и компьютеры, а его самого отвезут в Минское РУВД на Скорины, 20 (Антипов живет в Боровлянах). В чем обвиняют преподавателя, близкие пока не знают, сообщает tut.by.

«Почему сына забрали прямо из дома? Да еще и технику забрали»

Близкие Вадима Антипова выяснили, что в РУВД он пробыл примерно до восьми вечера 30 сентября. Сейчас Антипов находится в ИВС на Окрестина — это семье удалось узнать, позвонив туда.

Днем 1 октября мама преподавателя Светлана Антипова и сестра Валерия Пыж тоже приехали в ИВС, чтобы, по их словам, узнать хотя бы причину задержания и дальнейшую судьбу Вадима: когда будет суд, можно ли передавать ему передачи.

Семья так обеспокоена, потому что Светлана помнит: при задержании сын упомянул в телефонном разговоре с ней, что завтра [1 октября] будет суд.

— Я ждала-ждала этого суда, но здесь [в ИВС] ничего не говорят, в суде говорят, что такого дела не поступало. Поэтому мы сюда лично приехали за информацией: чтобы удостоверились лично, что я мама. Я хочу знать причину задержания. Как так? — спрашивает Светлана. — У человека же работа, ему нужно вести занятия. И я, может, хочу заключить договор с адвокатом, но неизвестно, на какой день он нужен.

Сестра Вадима Антипова также ездила в Минское РУВД. Там ее попросили не волноваться: мол, будет просто административное дело. Хотя мама переживает: почему тогда сына задержали прямо из дома, да еще и технику забрали.

— Сейчас же все пьют какой-то чай во дворах… Все это делают! Почему его забрали? Не знаю. Надеюсь хоть на штраф, а то «сутки» даже звучат грубо.

В студенческих чатах о Вадиме Антипове пишут положительно: «Надеюсь, его не уволят, хороший чувак». Такой макет плаката в поддержку своего преподавателя подготовили студенты БГУИР. Фото из Telegram

Правда, больше всего, призналась Светлана, она думает о будущем своего сына.

— Вадим все-таки молодой, ему 26, и у него все хорошо: студенты его уважают, он с ними ладит. Вообще, все на работе получается и с коллективом сложилось. Но я так понимаю, ему уже там не работать... — вздыхает женщина.

Получить оперативный комментарий в МВД не удалось.

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