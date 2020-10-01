В Минске и регионах экономика сбавляет обороты 2 1.10.2020, 17:35

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Столица Беларуси может остаться остаться без промышленности и без IТ.

Белстат опубликовал обзор белорусской экономики за полугодие в региональном разрезе. Прежняя структура экономики потихоньку изменяется, приобретая более современный, присущий европейской стране характер — с уклоном в сферу услуг. Но последние события могут оставить нас и без ростков нового, и без надежды на возрождение старого, пишет Татьяна Калиновская в статье на сайте belmarket.by.

Минск — это угроза остаться и без промышленности, и без IТ

На первый взгляд пандемия не нанесла серьезного ущерба экономике Минска, хотя из-за противоэпидемических мероприятий закрывались цеха и целые предприятия, останавливал работу малый и средний бизнес. Но занятость в столице в первом полугодии даже возросла на тысячу человек, в пределах этой цифры колебалась и численность безработных по методике Минтруда, ВРП снизился лишь на 1,2 %, но в этот результат внесли вклад услуги гостиниц и общепита. Учитывая, что за первое полугодие прошлого года ВРП увеличился на 0,9 %, можно сказать, что на протяжении последних двух лет прироста экономики города не было.

Но, как уже говорилось в предыдущих номерах газеты «Белорусы и рынок», более значительное падение ВВП Беларуси, в том числе и ВРП Минска, было остановлено за счет административного вмешательства. Продукция, которую в течение полугода производила промышленность города, осталась на складах и ухудшила экономическую ситуацию предприятий.

Падения промышленного производства удалось избежать (оно составило 99,7 % к первому полугодию 2019 года), но запасы готовой продукции на складах значительно возросли: в первом полугодии прошлого года они составили 96,6 % среднемесячного объема производства, а за аналогичный период нынешнего — 112,9 %. Продукция промышленности продается хуже, но по политическим причинам на снижение производства промпредприятия не пошли.

Снижение производства в промышленности в Минске — закономерный процесс. В прошлом году индекс промпроизводства в городе составил 97,2 %. Можно сказать, что промышленный потенциал города деградирует, об этом говорит и показатель удельного веса отгруженной инновационной продукции к общему объему продукции: годами он удерживается на уровне около 17 %. Серьезные инновации наша промышленность уже не потянет в силу собственного тяжелого материального положения, неспособности приобрести оборудование, на котором можно производить инновационную продукцию. В дальнейшем ситуация только ухудшится, ведь в первом полугодии инвестиции в машины и оборудование, сделанные предприятиями города, составили 87 % от первого полугодия прошлого года. При этом инвестиционная деятельность в городе не замерла — инвестиции в строительно-монтажные работы составили 108 % от уровня первого полугодия прошлого года.

Кажется, можно было бы не огорчаться постепенной деградацией промышленности, ведь в Минске успешно функционируют IТ-сектор и разного рода направления сферы услуг, которые формируются вокруг этого бурно развивающегося сектора. Экспорт сферы услуг за первое полугодие 2020 года вырос на 4,4 %, на Минск приходится более 60 % республиканского экспорта услуг.

Предприятия IТ-сферы уплачивают небольшие налоги, зато немало тратят в городской сфере услуг, развивая торговлю, общественное питание, дополнительное образование, платную медицину. Но последние политические события дали старт релокации некоторых IТ-компаний. И если белорусские айтишники найдут для себя приемлемую среду в любой из соседних стран, куда их активно привлекают, то процесс переезда минских IТ-компаний за границу примет необратимый характер. Вслед за айтишниками, вероятно, переедет и часть сферы услуг, но в основном минские кафе, барбершопы и фитнес-центры закроются. И со временем город потеряет не только промышленный потенциал, который до недавнего времени составлял основу его экономики, но и перспективы в виде нового высокотехнологичного сектора и сопутствующих бизнесов, для развития которых приложили немало усилий не только госорганы, но и простые горожане.

Восток, который мы теряем

Белстат не предоставляет развернутых данных о развитии региональной экономки, поэтому составить общую картину ее состояния трудно. Однако, например, о состоянии предприятий Витебска говорит то, что доля инновационной продукции этих предприятий составляет 4,4 %, а рентабельность продаж предприятий города — 4,2 % (рентабельность продаж предприятий Минска — 8,7 %). По сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза упал показатель созданных новых рабочих мест на вновь созданных производствах и предприятиях — всего 675. Хоть по сравнению с первым полугодием прошлого года объем остатков на складах не увеличился, а объем инвестиций даже вырос, но инвестиции в машины и оборудование предприятий Витебска составили всего 30 % общего объема инвестиций.

В отличие от Минска, в Витебске розничный товарооборот снизился на 4,5 %. Удельный вес убыточных организаций в первой половине прошлого года составил 11 %, а за аналогичный период нынешнего года — почти 20 %. Чистая прибыль предприятий города снизилась более чем в два раза и составила 135 млн рублей. Постоянно снижаются экспортные возможности Витебска. Экспорт в первом полугодии 2019 года по отношению к первому полугодию 2020-го составил 83,3 %, а в первой половине 2020-го по отношению к первой половине 2019-го — 90 %. Вероятно, падение экспорта носит устойчивый характер. Состояние экономики Витебска можно охарактеризовать как трудное, хотя для ее развития в городе есть все возможности, в первую очередь несколько сильных университетов со старыми традициями образования.

Сельское хозяйство востока Беларуси в катастрофическом положении. Так, например, средний годовой надой от коровы в Чашникском районе составляет 1864 кг, в Шарковщинском районе — 1924 кг, в Глубокском — 1981 кг. За счет Лепельского, Поставского и некоторых других районов средний показатель надоев в Витебской области составляет 2,37 тыс. л. Здесь даже продолжают увеличивать поголовье КРС, но подобный вид деятельности, который больше напоминает создание искусственной занятости за счет социальных программ в будущем, вероятно, государство свернет. Для сравнения: в Барановичском районе Брестской области от коровы получают 3624 кг молока в год, в Пружанском — 3936 кг.

Пока же перспектив занятости оставшегося на востоке Витебской области населения не просматривается. Еще в 2017 году премьер-министр Кобяков обещал сделать из Оршанского района «образцовый регион», не раз с инспекциями наведывался сюда Александр Лукашенко. Но пока Оршанщина не похожа на мотор, который в состоянии вытянуть экономику востока Витебской области. Снижается производство продукции сельского хозяйства, по производству промышленной продукции Белстат сообщил только объем производства в номинальном выражении (он чуть превысил прошлогодний номинальный объем).

На 177 % увеличились инвестиции города и района в основной капитал, причем инвестиции идут как в строительство, так и в покупку машин и оборудования. В регионе произошел резкий рост иностранных инвестиций. Но пока показатели экономики района не свидетельствуют о том, что инвестиции дают отдачу. Численность населения города и района, занятого в экономике, уменьшилась на 700 человек. Запасы на складах составляют 180 % среднемесячного объема производства. Практически не вырос розничный товарооборот. Рентабельность продаж предприятий Оршанщины составила 5,3 %, экспорт предприятий снизился.

Есть и положительные тенденции. Например, увеличилась чистая прибыль предприятий, уменьшился удельный вес убыточных. Но этого слишком мало, чтобы претендовать на звание «образцовый регион». Не совсем понятно, куда направлены вложенные на протяжении полугода инвестиции.

Запад нам поможет

Количество занятых в экономике Бреста на 15 тыс. больше, чем в Витебске, но, в отличие от Витебска, занятость в Бресте растет. Объем промышленного производства составил 3,2 млрд рублей, а в Витебске — 2,3 млрд. Удельный вес отгруженной инновационной продукции — 4,5 %, как и в Витебске. Но на складах она не залеживается — там остается 45 % месячного объема производства, то есть можно сказать, что промышленность города на склад не работает. Рентабельность продаж предприятий города составляет 5,8 %, что значительно выше, чем в Витебске. Чистая прибыль организаций Бреста почти в два раза выше, чем предприятий Витебска, хотя в Бресте выше удельный вес убыточных предприятий.

Значительно снизился в первом полугодии объем инвестиций в экономику города, составив 63,3 %, но в прошлом полугодии он достиг 113 %. Яркой иллюстрацией разницы в экономиках городов и их потенциале являются инвестиции в строительство жилых домов. В Витебске за полгода введено в эксплуатацию 46,5 тыс. кв. м жилья, из них с господдержкой — 20,8 тыс., а в Бресте — 110,7 тыс. кв. м, из них с господдержкой — 45 тыс.

Объем внешней торговли товарами и услугами Бреста составил 1,21 млрд долларов, Витебска — 670 млн долларов.

Оба города всегда специализировались на продукции легкой и пищевой промышленности, развивали туризм. Почему же результаты настолько разнятся? Вероятно, ответ находится в другом исследовании Белтата. Данные по экономике областей (данных по структуре городских экономик найти оказалось невозможно) свидетельствуют, что в Витебской области почти 80 % промышленной продукции производится на государственных и с долей государства предприятиях, а в Брестской области — только 61 %. Вероятно, в этом и есть причина разных итогов работы двух похожих по структуре экономик областных городов одной страны.

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