В Минске снова проблемы с питьевой водой

В Минске снова проблемы с питьевой водой5
- 1.10.2020, 18:27
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Строители повредили трубопровод подачи питьевой воды.
Строители в районе Зеленого Луга повредили трубопровод, в результате ряд зданий Советского и Первомайского районов остались без питьевой воды, сообщает Мингорисполком.
В первой половине дня работники строительной организации повредили трубопровод подачи питьевой воды. Мингорисполком сообщает, что из-за этого возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга в домах на улицах Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Якуба Коласа и Сурганова.
Для жителей этих улиц организовали подвоз цистерн с питьевой водой. Оперативную информацию о принимаемых мерах и местах размещения цистерн можно увидеть на сайте «Минскводоканала».