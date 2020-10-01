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В Минске снова проблемы с питьевой водой

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  • 1.10.2020, 18:27
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В Минске снова проблемы с питьевой водой
иллюстрационное Фото: svaboda.org

Строители повредили трубопровод подачи питьевой воды.

Строители в районе Зеленого Луга повредили трубопровод, в результате ряд зданий Советского и Первомайского районов остались без питьевой воды, сообщает Мингорисполком.

В первой половине дня работники строительной организации повредили трубопровод подачи питьевой воды. Мингорисполком сообщает, что из-за этого возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга в домах на улицах Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Якуба Коласа и Сурганова.

Для жителей этих улиц организовали подвоз цистерн с питьевой водой. Оперативную информацию о принимаемых мерах и местах размещения цистерн можно увидеть на сайте «Минскводоканала».

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