МИД Украины вызвал лукашенковского дипломата 3 1.10.2020, 19:01

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В Киеве вызвало возмущение участие представителя оккупационной администрации Крыма в форуме в Минске.

Министерство иностранных дел Украины вызвало высокопоставленного лукашенковского дипломата в связи с участием представителя оккупационной администрации Крыма в российско-белорусском региональном форуме, сообщило ведомство в четверг.

Отношения Киева с Москвой обострились после того, как в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам в Донбассе.

«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность Украине оккупированных Россией Крыма и Севастополя», – говорится в заявлении министерства.

По словам ведомства, лукашенковский дипломат заверил Киев, что официальная позиция Минска, предусматривающая поддержку территориальной целостности Украины, не изменилась.

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