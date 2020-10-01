закрыть
1 октября 2020, четверг, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

МИД Украины вызвал лукашенковского дипломата

3
  • 1.10.2020, 19:01
  • 7,605
МИД Украины вызвал лукашенковского дипломата

В Киеве вызвало возмущение участие представителя оккупационной администрации Крыма в форуме в Минске.

Министерство иностранных дел Украины вызвало высокопоставленного лукашенковского дипломата в связи с участием представителя оккупационной администрации Крыма в российско-белорусском региональном форуме, сообщило ведомство в четверг.

Отношения Киева с Москвой обострились после того, как в 2014 году Россия аннексировала полуостров Крым и начала оказывать поддержку сепаратистам в Донбассе.

«Украина считает недопустимыми такие недружественные шаги белорусской стороны, которые ставят под сомнение принадлежность Украине оккупированных Россией Крыма и Севастополя», – говорится в заявлении министерства.

По словам ведомства, лукашенковский дипломат заверил Киев, что официальная позиция Минска, предусматривающая поддержку территориальной целостности Украины, не изменилась.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников
Нам нужен второй фронт - экономический
Нам нужен второй фронт - экономический Максим Винярский
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип