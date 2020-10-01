Ученые нашли связь между вкусовыми и политическими предпочтениями

Ученые нашли связь между вкусовыми и политическими предпочтениями1
- 1.10.2020, 19:12
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Группе испытуемых предложили оценить горькость специальных вкусовых полосок.
Ученые Корнеллского университета провели исследование вкусовой чувствительности. В результате эксперимента они выяснили, что высокая вкусовая чувствительность связана с консервативными взглядами.
Группе испытуемых предложили оценить горькость специальных вкусовых полосок. Люди с консервативными политическими предпочтениями сказали, что предложенные полоски горькие. Остальные участники эксперимента назвали эти индикаторы почти безвкусными.
Ученые также предсказали, что высокая вкусовая чувствительность связана и с консервативными взглядами на традиционную сексуальность. Гипотеза оказалась справедливой в основном для менее разнообразной демографической и идеологической выборки.
Политические пристрастия людей могут быть обусловлены генетическими особенностями на 30–60 %, выяснили ранее ученые. Опираясь на это исследование, корнеллские исследователи во главе с Бенджамином Руишем протестировали вкусовую чувствительность людей, пишет Nation News.