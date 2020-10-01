Станислав Драгун поддержал Елену Левченко: Я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа 7 1.10.2020, 20:09

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Станислав Драгун

Полузащитник БАТЭ записал видеообращение.

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в своем инстаграм-аккаунте поддержал известную баскетболистку Елену Левченко. Накануне спортсменка получила 15 суток ареста, передает pressball.by.

"Лена, держись. Я всегда восхищался твоей игрой в сборной. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа", — сказал футболист в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Левченко судили по двум артикулам КоАП: 23.34 "Нарушение порядка проведения массовых мероприятий" и 23.4 "Неподчинение сотрудникам милиции".

Рапорт на Елену написал лейтенант Скороходов из Ленинского РУВД. Он не смог присутствовать на суде, и в просьбе адвоката вызвать и допросить Скороходова было отказано.

Обвинение основано на фото Левченко в газете "Прессбол" и в Instagram.

Левченко — одна из активнейших участниц независимого движения спорстменов SOS.by, решительно осудившего насилие со стороны силовиков и участвовавшего в мирных акциях протеста.

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