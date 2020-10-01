Нефть Brent рухнула ниже $40 за баррель 4 1.10.2020, 20:28

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иллюстрационное Фото

Нефтяные котировки опустились более чем на 5%.

Мировые цены на нефть продолжают падение, следует из данных торгов.

Так, к 20:24 (по Минску) североморская нефтяная смесь марки Brent с поставками в декабре подешевела на 5,3%, до 40,06 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость уже достигала 39,95 доллара за баррель.

Цены на нефть марки WTI с поставками в ноябре упали на 6,07%, до 37,78 доллара за баррель. Котировки опустились ниже 40 и ниже 38 долларов за баррель соответственно впервые с 15 сентября.

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