Василий Хомутовский посвятил эфир на Voka TV Елене Левченко 1.10.2020, 21:16

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Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» поддержал именитую баскетболистку.

Бывший тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский в преддверии матча бело-синих с «Лудогорцем» в плей-офф квалификации Лиги Европы в эфире VOKA TV высказал слова поддержки в адрес арестованной на 15 суток баскетболистки Елены Левченко, передает «Трибуна».

«Этот эфир я посвящаю Лене Левченко, нашей прославленной и легендарной баскетболистке, которая играла в топовых чемпионатах, в самом лучшем чемпионате на планете – женской НБА. Вчера ей было назначено наказание в виде заключения под стражу. Арест на 15 суток. Поэтому, Лен, хочу сказать – держись! Прояви свой стойкий характер, который ты всегда показывала на площадке. И на чемпионате мира, где ты была признана лучшей центровой. И в этой топовой мировой лиге, где ты здорово играла. Поэтому, Лен, держись! Мы с тобой» – сказал Хомутовский в эфире VOKA TV, которое организовывает трансляцию матча «Динамо» Брест – «Лудогорец».

Баскетболистка Елена Левченко была задержана в аэропорту перед запланированным вылетом на лечение и реабилитацию. В этот же день состоялся суд. Елена осуждена на 15 суток по статье «участие в несанкционированном митинге» и «неповиновение милиции».

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