Лявон Вольский: Песни поддерживают протестующих 1.10.2020, 21:30

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Лявон Вольский

Белорусский рок-герой - о Беларуси, протестах и многом другом.

Хит Вольского «Три черепахи» (про плоскую Беларусь, стоящую на тех самых трех черепахах) этим летом стал протестным гимном страны.

О чем поют революционеры? Как в Беларуси смогла появиться и окрепнуть стойкая оппозиция? Почему даже для опытного диссидента Вольского нынешние массовые протесты – это во многом неожиданность? Кто будущий президент Беларуси? Какого наказания заслуживает Лукашенко?

Об этом Лявон Вольский – в интервью Ольге Романовой.

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