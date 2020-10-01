Линдсей Хардинг: Елена Левченко борется за будущее Беларуси 1 1.10.2020, 22:31

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Линдсей Хардинг

Выступавшая за сборную Беларуси американка поддержала Елену Левченко.

Выступавшая за сборную Беларуси американка Линдсей Хардинг поддержала арестованную на 15 суток баскетболистку Елену Левченко.

«Она выступает за перемены. Она хочет справедливого и равного отношения ко всем. Людям у власти это не нравится, поэтому, конечно, они хотят заткнуть всем рот, арестовывают и избивают.

Елена – удивительный человек с большим сердцем. Она всех любит. Елена – одна из лучших товарищей по команде, которые у меня когда-либо были. Я так горжусь ею за то, что она на правильной стороне – это останется в истории. Она за перемены для будущего Беларуси. Я поддерживаю ее и людей, которые хотят перемен.

В истории моей страны тысячи были арестованы, сражаясь за перемены. Если бы люди не боролись, я, как темнокожая женщина, не имела бы права голосовать и ходить в школу. Люди боролись за меня, а Елена борется за будущее Беларуси», – сказала Хардинг корреспонденту Tribuna.com.

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