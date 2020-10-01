закрыть
1 октября 2020, четверг, 23:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сергей Тихановский - гродненцам: Буду рад отпраздновать с вами победу!

1
  • 1.10.2020, 22:42
  • 3,030
Сергей Тихановский - гродненцам: Буду рад отпраздновать с вами победу!
Сергей Тихановский
Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Народный блогер написал жителям Гродно письмо.

Сергей Тихановский написал гродненке, которая ведет с ним переписку. В нем он поблагодарил за стихотворение, передал привет магазину с национальной символикой «Адметнасць» и всем гродненцем. А также пообещал отпраздновать победу с ними, передает hrodna.life.

«Ребятам из „Адметнасці“, художнику и всему Гродно от меня передавайте привет! Приеду как смогу! Буду рад отпраздновать с вами победу! Верым! Можам! Абавязкова пераможам!» — написал Сергей Тихановский.

Письмо датировано 22 сентября 2020 года. Сергей Тихановский находится за решеткой 124 дня.

Сергей Тихановский — предприниматель и блогер, который создал канал «Страна для жизни». Весной 2020 года объявил об участии в президентских выборах, но не смог подать документы на регистрацию инициативной группы из-за ареста. Тогда в качестве претендента в кандидаты на пост президента подала документы его жена Светлана Тихановская.

фото: hrodna.life
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко
Экономические санкции обрушат красно-коричневую модель Лукашенко Андрей Санников
Нам нужен второй фронт - экономический
Нам нужен второй фронт - экономический Максим Винярский
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип