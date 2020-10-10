закрыть
10 октября 2020, суббота, 9:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Александрa Герасименя: Это последние судороги власти

27
  • 10.10.2020, 9:12
  • 23,824
Александрa Герасименя: Это последние судороги власти

Лукашисты просто не знают, что делать.

Трехкратная призерка Олимпийских игр Александра Герасименя в интервью YouTube-каналу «Жизнь-малина» заявила, что не боится возможного ареста.

— Сейчас для меня абсолютно не страшно Жодино и Окрестина. Мне не страшно посидеть в одиночестве, подумать о жизни. Гораздо страшнее сделка с совестью, страшнее видеть все это и молчать. Я не собираюсь судить людей, которые поддерживают власть, но мне она настолько непонятна. Это как сказать на черное, что это белое. Хочется сказать: ты что, дальтоник? Я не вправе это говорить. Каждый человек со временем поймет. А если не поймет, то всю жизнь будет обвинять тех черных, которые пришли и захватили власть. Сложно не рассмотреть слона среди мух.

Я не буду их осуждать. Те, кто надо, придерживаются правильной позиции.

Думаю, сейчас много разногласий было в семьях. Я вообще не понимаю, как можно жить с человеком, который придерживается абсолютно других моральных принципов. Слава Богу, у меня в окружении таких людей не оказалось, — отметила Герасименя.

Также она рассказала, какие испытывала чувства, когда узнала об аресте баскетболистки Елены Левченко.

— Не могу сказать, что это агрессия. Это настолько предсказуемо. Это последние судороги власти, они просто не знают, что сделать: а давайте всех посадим! Ну и что? Ну посидят, выйдут и дальше продолжат свою деятельность. Это уже не страшно, как они думают. Мы осознанно на это шли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы все стоим в сцепке
Мы все стоим в сцепке Ирина Халип
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский