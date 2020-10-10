закрыть
10 октября 2020, суббота, 9:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

5
  • 10.10.2020, 8:00
  • 2,889
Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Стороны должны прекратить обстрелы в полдень 10 октября.

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД обеих стран, передает РБК.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — сообщил Лавров.

По его словам, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Трехсторонние переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России начались днем в пятницу, 9 октября, и продлились более десяти часов.

На фоне переговоров представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армия Азербайджана нанесла очередной удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерту. Перед этим в Баку сообщили о сбитой баллистической ракете, запущенной с территории Армении.

Бои в регионе начались 27 сентября. Ереван и Баку взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе боевых столкновений применялась авиация, танки, артиллерия, ракетные комплексы. Обе стороны сообщали о сотнях убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы все стоим в сцепке
Мы все стоим в сцепке Ирина Халип
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Открытое письмо Полины Шарендо Светлане Тихановской
Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский