Баку и Ереван договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе 5 10.10.2020, 8:00

2,889

Стороны должны прекратить обстрелы в полдень 10 октября.

Азербайджан и Армения по итогам переговоров в Москве договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12:00 10 октября. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге по итогам встречи глав МИД обеих стран, передает РБК.

«Объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших», — сообщил Лавров.

По его словам, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Кроме того, Азербайджан и Армения при поддержке Минской группы ОБСЕ приступают к переговорам для мирного урегулирования карабахского конфликта.

Трехсторонние переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и России начались днем в пятницу, 9 октября, и продлились более десяти часов.

На фоне переговоров представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что армия Азербайджана нанесла очередной удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике Степанакерту. Перед этим в Баку сообщили о сбитой баллистической ракете, запущенной с территории Армении.

Бои в регионе начались 27 сентября. Ереван и Баку взаимно обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ходе боевых столкновений применялась авиация, танки, артиллерия, ракетные комплексы. Обе стороны сообщали о сотнях убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».