Великобритания отзывает своего посла из Беларуси 1 10.10.2020, 8:09

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ФОто: AFP

Решение принято в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Великобритания приняла решение отозвать своего посла из Минска.

— Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране, — сообщили в «Твиттере» посольства Великобритании в Минске со ссылкой на главу МИД страны Доминика Рааба.

Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране. https://t.co/9Mdy1f01AE — UK in Belarus (@UKinBelarus) October 9, 2020

Какие еще страны отозвали своих послов

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Сегодня же МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.

Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария. О таком же намерении сообщили в Словакии.

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