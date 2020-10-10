Великобритания отзывает своего посла из Беларуси

Великобритания отзывает своего посла из Беларуси1
- 10.10.2020, 8:09
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Решение принято в знак солидарности с Польшей и Литвой.
Великобритания приняла решение отозвать своего посла из Минска.
— Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране, — сообщили в «Твиттере» посольства Великобритании в Минске со ссылкой на главу МИД страны Доминика Рааба.
Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране. https://t.co/9Mdy1f01AE— UK in Belarus (@UKinBelarus) October 9, 2020
Какие еще страны отозвали своих послов
Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.
Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Сегодня же МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.
Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария. О таком же намерении сообщили в Словакии.