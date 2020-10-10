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Великобритания отзывает своего посла из Беларуси

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  • 10.10.2020, 8:09
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Великобритания отзывает своего посла из Беларуси
ФОто: AFP

Решение принято в знак солидарности с Польшей и Литвой.

Великобритания приняла решение отозвать своего посла из Минска.

— Великобритания осуждает решение Беларуси выслать польских и литовских дипломатов. Оно совершенно необоснованно и только изолирует белорусский народ. В знак солидарности мы временно отзываем нашего посла для консультаций и обсуждения ситуации в стране, — сообщили в «Твиттере» посольства Великобритании в Минске со ссылкой на главу МИД страны Доминика Рааба.

Какие еще страны отозвали своих послов

Напомним, 2 октября МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество дипломатов: в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 должно остаться 18. Также в МИД Беларуси рекомендовали отозвать послов Литвы и Польши на родину для консультаций.

Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь 5 октября. Сегодня же МИД Польши выполнил требование белорусской стороны и отозвало 32 польских дипломата.

Послов также отозвали Германия, Латвия, Эстония, Чехия, Болгария. О таком же намерении сообщили в Словакии.

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