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Вторая волна COVID: немецкий врач назвал три «хитрости» для укрепления иммунитета

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  • 10.10.2020, 8:20
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Вторая волна COVID: немецкий врач назвал три «хитрости» для укрепления иммунитета

Эти методы действуют в осенне-зимний период.

В холодное время года особенно высок риск заражения инфекциями. Особенно это актуально в связи с началом второй волны пандемии коронавируса в мире. Самое время поддержать иммунную систему в борьбе с бактериями и вирусами, пишет healthinfo.ua.

Семейный врач из Германии Оливер Аббуши объяснил, как с помощью простых мер можно укрепить свою иммунную систему.

Хитрость 1: спите спокойно

«Хорошо отдохнувший организм - важная предпосылка для функциональной иммунной системы», - объясняет Оливер Аббуши.

Недостаток сна увеличивает уровень кортизола в организме. Этот гормон стресса ослабляет иммунную систему. Чтобы поддерживать низкий уровень кортизола и укреплять иммунную систему, необходимо как минимум семь часов сна в сутки.

Хитрость 2: упражнения на свежем воздухе

Достаточные упражнения также помогают защитным силам организма. Те, кто занимается спортом несколько раз в неделю, реже болеют и быстрее преодолевают инфекции. Семейный врач рекомендует заниматься физическими упражнениями не менее трех раз по 30 минут в неделю. Особенно эффективны упражнения на свежем воздухе. Потому что дневной свет и солнечный свет стимулируют синтез витамина D в коже. Этот витамин, в свою очередь, активирует клетки-киллеры иммунной системы.

Хитрость 3: с горячего на холодное

Сауна и контрастный душ стимулируют кровообращение и укрепляют иммунную систему. Потому что организм привыкает к резким перепадам температур и может лучше переносить переход от холодного зимнего воздуха к теплой комнатной температуре. Однако врач предостерегает от принятия таких мер в ослабленном состоянии.

Врач также рекомендует проветрить комнату. Отапливаемые помещения должны получать десятиминутную подачу кислорода снаружи несколько раз в день. Увлажнитель также уравновешивает нагретый воздух в комнате, который сушит слизистые оболочки и делает их более уязвимыми для вирусов

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