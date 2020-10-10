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«Лукашенко однажды вышел к людям и очень пожалел»

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  • 10.10.2020, 8:40
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«Лукашенко однажды вышел к людям и очень пожалел»
Фото: tut.by

Истории простых белорусов, которые задали жару режиму.

Уже два месяца белорусы протестуют против фальсификации выборов, беспредела силовиков и узурпатора Лукашенко. И хоть пропаганда через госСМИ регулярно читает мантру про сдувшийся протест, все видят, что это не так: сотни тысяч (а может и миллионы) белорусов продолжают протестовать в разной форме, не только на воскресных маршах.

The Village Беларусь решил вспомнить имена самых обычных белорусов, которые за эти 60 дней укрепляли в нас веру в победу своими большими и маленькими героическими поступками.

Степан Латыпов, который защищал культовый мурал на «Площади Перемен»

Хотелось бы писать о поступке Степана не в прошедшем времени, но 15 сентября его задержали, посадили в СИЗО и теперь пытаются обвинить в совершенно фантастических преступлениях (надеемся, фантазии копирайтера, сочиняющего обвинения, не хватит на то, чтобы повесить на Латыпова отравление Навального и изобретение «Новичка»).

Степану Латыпову 40 лет, он сын биологов, арборист, главный спаситель страны от ядовитого борщевика, промышленный альпинист пятого разряда и предприниматель — директор предприятия «Беларбо». Арборист — редкий для Беларуси профессионал, таких как Латыпов у нас в стране не больше 50 человек. Если в двух словах, то это специалист по деревьям, который знает, как спасти больное дерево, которое другой бы уже срубил. Этим и занимается фирма Латыпова — кронируют и лечат деревья и вырубают их в труднодоступных местах. Ирония в том, что фирма Латыпова ухаживала за деревьями в том числе в резиденции Лукашенко.

Точно неизвестно, имел ли Степан отношение к появлению культового мурала, но он был одним из тех ребят, которые закрыли своими спинами изображение диджеев, восстановленное в десятый раз, от неизвестных «маляров» в балаклавах. Перед тем как неизвестные скрутили Степана, он им сказал: «Представьтесь, пожалуйста, и мы выполним требование сотрудников милиции».

Спустя несколько дней после задержания госТВ выкатило «разоблачающий» сюжет, в котором говорилось, что Степан задержан по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов. А использовать эти опасные химикаты он якобы планировал против деанонизированных силовиков — обработать ими их земельные участки и дачи и распылить вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций. Минский химик уже в пух и прах разнес это смехотворное обвинение и объяснил, что упоминаемый в сюжете «опасный химикат» — дифосфин — ядовит, только если использовать его внутривенно, потому что, по сути, это фосфорная подкормка, которую обычно используют, чтобы картошка лучше росла, не исключено, что и на полях Лукашенко.

Приковавший себя наручниками шахтер Юрий Корзун

Фото: «Радыё Свабода»

Шахтер «Беларуськалия» Юрий Корзун сейчас тоже не на свободе, но по более попсовой причине — отбывает 15 суток административного ареста за «несанкционированное» чаепитие в парке. Однако вдохновил многих беларусов он другим поступком.

10 сентября в 7 утра в соцсетях Юрия появился протестный манифест:

— 8 сентября мне исполнилось 42.

Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко. Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне. АГЛ никогда не любил беларусов! В этом же году он перестал себя сдерживать и приступил к настоящему геноциду белорусского народа! Все силовые структуры под его руководством превысили свои полномочия избивая, пытая, насилуя мирных протестующих и просто случайных прохожих, оставаясь при этом безнаказанными! Более 80чел. пропали без вести. Всем нам известно что делает преступник чувствующий безнаказанность! Он повторяет свои преступления с каждым разом всё более изощрённо и жестоко. И это может коснуться каждой семьи в нашей стране!

Что это если не попытка возрождение фашизма?

Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу, смогут только рабочие предприятий! Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко.

Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт — 305 м. Жму STOP!!! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований.

Юрий не блефовал. В конце ночной смены он не поднялся наверх, а приковал себя наручниками на глубине 305 метров и выбросил ключ. Позже шахтер рассказал, что специально купил наручники российского производства, чтобы никакой беларуский ключ к ним не подошел. Через полтора часа к нему в шахту спустились горные спасатели и распилили цепь бензорезом, в процессе Юрию стало плохо с сердцем и подняться наверх он уже согласился добровольно, после чего его отвезли в больницу. Удивительно, но за этим поступком не последовало никаких санкций — Корзуна не наказали ни сутками, ни штрафом, но собираются уволить.

После этого случая Юрий продолжает участвовать в стачке «Беларуськалия» и публично заявляет, что никуда не собирается уезжать и дальше будет отстаивать свои права в этой стране. В интервью иностранному ресурсу Getlivefeed Корзун рассказал, что еще 13 августа, когда увидел зверства силовиков, решил, что больше не будет работать в забое на зарплаты этим людям.

Сотрудники ОСВОДа, спасавшие из озера протестующих от ОМОНа

Если бы не спастели ОСВОДа, то многим воскресный марш 6 сентября запомнился, прежде всего, тем, что в городе впервые агрессивно орудовал ГУБОПиК во главе с Карпенковым. Люди в очень странном луке, как у бандитов — спортивные костюмы, кожаные куртки, джинсы, кепки и аксессуар в виде дубинки — гонялись за мирными протестующими, избивали их и разнесли стеклянную дверь в кафе на проспекте Победителей, которое спрятало протестующих.

Но этот вечер все же сделали спасатели ОСВОДа, которые вытаскивали из Комсомольского озера людей, прыгнувших в воду, чтобы спастись от ОМОНа, отвозили на противоположный берег, выдавали пледы и помогали согреться. Если вытащить этот поступок спасателей из послевыборного контекста, в нем нет ничего героического — ребята просто честно делали свою работу — спасали утопающих. Но «мы же все понимаем», и они, вытаскивая людей из воды, наверняка, тоже чувствовали неопределенность своей судьбы на ближайшие 15 суток.

Восьмерых сотрудников ОСВОДа действительно в тот же вечер забрали в Центральное РУВД «для дачи пояснений», а оттуда отвезли на Окрестина и продержали по максимуму, отведенному законом, — трое суток. На суде трое спасателей получили штрафы за административные правонарушения, потому что «не подчинились требованиям представителей правоохранительных органов и не передали людей милиции», а дела пятерых до сих пор находятся «на доработке».

27 сентября силовики задержали на рабочем месте еще одного работника ОСВОД — Леонида Бугра, старшего матроса, за то что он сделал силовикам, которые жестили, замечание. Очевидцы рассказывали: «Из лодки кто-то крикнул: «Зачем вы его так жестко задерживаете?» Сразу один омоновец отреагировал примерно так: «Что ты сказал? Подплывай сюда». После этого Леонид оказался сначала в РУВД, потом на Окрестина, а после получил наказание 13 суток по ч. 1 ст. 23.34 КОАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Оказывается, можно и на лодке участвовать в массовом мероприятии.

Рабочие завода МКЗТ, которые кричали Лукашенко в лицо «Уходи!»

За два месяца протестов Лукашенко решился выйти (без автомата) к протестующему народу только однажды. Для него это был откровенно неудачный опыт, психологи описали бы его словом «травматический», а беларусы отправили видео со встречи Лукашенко с рабочими МКЗТ в список «можно смотреть вечно» и в моменты отчаяния жмут на репит.

Рабочие МКЗТ одними из первых в стране открыто высказали свой протест против фальсификации выборов и насилия. Уже 14 августа около тысячи рабочих вышли на митинг на территории МЗКТ. На следующий день Лукашенко анонсировал визит на завод, будучи убежденным, что бастующих заводчан в стране, как и протестующих наркоманов — человек 20-30. Однако на всякий случай прилетел на дружескую встречу с протестующими на вертолете. Он спросил у заводчан: «Хотите новые выборы?» и услышал в ответ громкое «Да». А после сотни рабочих в один голос и вовсе начали ему кричать «Уходи». В этот момент в Минске почему-то снова пропал интернет.

Командир пожарной части Артем Ульянов, который отказался снимать бчб-флаг между домами

До недавнего времени Артем Ульянов был командиром отделения пожарной аварийно-спасательной части №30 Ленинского РОЧС. Сразу после выборов они обсудили с ребятами в части, что не будут выезжать, если им скажут снимать флаги, но высшее руководство уверяло, что МЧС вне политики и заниматься такими вещами их не отправят.

Но 12 сентября, когда Артем был старшим на смене, это случилось — ребятам поступил приказ снять бчб-флаг у дома №6 на Балтийской. Они отказались и уже через день Ульянову предложили подписать рапорт по соглашению сторон, если он не готов снимать флаги. Артем был не готов и прямо сказал, что не хочет «быть инструментом в руках политиков». Теперь ему за месяц нужно выплатить 6125 рублей, которые он получил еще в 2017 году при заключении пятилетнего контракта.

За эти два месяца в Беларуси уже появилось столько обычных героев, что для того, чтобы о них рассказать, нужно запускать отдельный ресурс — в одну статью эти истории и имена точно не уместишь.

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