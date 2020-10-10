«Сейчас как раз тот самый момент, когда надо сделать выбор» 2 10.10.2020, 9:40

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Фото: tut.by

Проникновенное видео о ситуации а Беларуси.

Белорусы записали проникновенное видео о ситуации в нашей стране:

«Что я оставлю себе, своим детям и своей стране?

Третьего пункта, про страну, в этом вопросе, которым задавался в своей жизни каждый, нет почти никогда. А напрасно, очень напрасно. Политика пронизывает всю нашу жизнь: работа, здравоохранение, образование, зарплаты.

Пронизывает незаметно. Как радиация, которую не видишь и в которую не веришь, пока не начнется заболевание.

Ответственность за политический беспредел всегда ложится на все общество.

Сейчас как раз тот самый момент, когда пора сделать выбор, за который не будет стыдно перед собой и детьми!», - говорится в видеоролике, опубликованном МКБ.

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