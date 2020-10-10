Специалисты оценили эффективность нового теста на коронавирус, разработанного Нобелевским лауреатом 3 10.10.2020, 9:45

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В основе нового теста лежит технология «генетических ножниц».

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова оценила эффективность пятиминутного теста на COVID-19, разработанного группой ученых под руководством лауреата Нобелевской премии по химии 2020 года Дженнифер Дудны, сообщает lenta.ru.

По ее словам, такой тест определяет нуклеиновую кислоту, как ПЦР, но времени ему надо гораздо меньше, чем обычному тесту. «ПЦР-тест — основа современной диагностики, но по скорости все же долго», — указала специалист.

Она отметила, что разработчики теста сделали мгновенное распознавание конкретной нуклеотидной последовательности с помощью CRISPR CAS — направляющих РНК. Специалист уточнила, что в основе нового теста лежит технология «генетических ножниц», за которую Дудне и дали Нобелевскую премию.

Биолог отметила, что поскольку этот тест основан на детекции РНК, а не белка, он намного превзойдет по точности антигенный экспресс-тест, который недавно появился в России.

Однако, по мнению Барановой, у новой технологии могут появиться сбои. Например, структура вирусной РНК из-за мутаций может измениться так, что одна или несколько «направляющих» РНК могут перестать плотно прилегать к длинной молекуле ДНК вируса. В таком случае тест придется подвергнуть новому раунду оптимизации.

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